'Milli irade gasbını önledik'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçimde toplam oylarda yüzde 51,7 ve belediye başkanlığı sayısına göre de yüzde 54,2 düzeyinde başarı kazandıklarını belirterek “AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme hakkı elde ettik” dedi. Erdoğan, büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettikleri belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yaptıklarını söyledi. Erdoğan bu başarısızlığa yol açan sebepleri genel merkezden il teşkilatına, adaylardan milletvekillerine kadar teker teker tespit ederek, gereğini yerine getireceklerini anlattı. İstanbul seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin iradesinin gasbedildiğini anlatan Erdoğan “Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir” diye konuştu.

MİLLİ İRADE HIRSIZLARI

YSK’ya sundukları belgelerin sağlam olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Gözümüzün önünde duran irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar” dedi. Sadece iptal oylarının sayımı ile ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkmasının dahi içlerine kurt düşürmeye yettiğini ifade eden Erdoğan, “Birilerini suyu bulandırarak balık avına çıktıkları intibana kapıldık” ifadesini kullandı.

GASBEDİLEN HAKKIMIZ

“Birtakım kirli ellerin işin içine girdiğini” kaydeden Erdoğan şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. AK Parti’nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan açık usülsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yan lışları düzeltmenin peşinde yiz. Durum tam tersi olsaydı, AK Parti az bir farkla seçimi kazanmış görünüp de ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usülsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarından iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum.”

Erdoğan, bu kararın hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olduğunu vurguladı.

İstanbul İl’de 2 saat seçim toplantısı Başkan Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’na katıldıktan sonra İstanbul’a geldi. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı. Daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçen Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Toplantı 2 saat sürdü.