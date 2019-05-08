'Milli irade gasbını önledik'
Başkan Erdoğan, YSK’nın kararıyla sandıktaki yolsuzluğun tescillendiğini söyledi: Gasbedilen haklarımızın, yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçimde toplam oylarda yüzde 51,7 ve belediye başkanlığı sayısına göre de yüzde 54,2 düzeyinde başarı kazandıklarını belirterek “AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme hakkı elde ettik” dedi. Erdoğan, büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettikleri belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yaptıklarını söyledi. Erdoğan bu başarısızlığa yol açan sebepleri genel merkezden il teşkilatına, adaylardan milletvekillerine kadar teker teker tespit ederek, gereğini yerine getireceklerini anlattı. İstanbul seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin iradesinin gasbedildiğini anlatan Erdoğan “Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir” diye konuştu.
MİLLİ İRADE HIRSIZLARI
YSK’ya sundukları belgelerin sağlam olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Gözümüzün önünde duran irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar” dedi. Sadece iptal oylarının sayımı ile ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkmasının dahi içlerine kurt düşürmeye yettiğini ifade eden Erdoğan, “Birilerini suyu bulandırarak balık avına çıktıkları intibana kapıldık” ifadesini kullandı.
GASBEDİLEN HAKKIMIZ
“Birtakım kirli ellerin işin içine girdiğini” kaydeden Erdoğan şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. AK Parti’nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan açık usülsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yan lışları düzeltmenin peşinde yiz. Durum tam tersi olsaydı, AK Parti az bir farkla seçimi kazanmış görünüp de ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usülsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarından iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum.”
Erdoğan, bu kararın hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olduğunu vurguladı.
İstanbul İl’de 2 saat seçim toplantısı
Başkan Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’na katıldıktan sonra İstanbul’a geldi. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı. Daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçen Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Toplantı 2 saat sürdü.
EKONOMİK SABOTAJ YAPTIRMAYIZ
Ekonominin güvenliğini en az sınırların güvenliği, nesillerin geleceği kadar önemli gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Ülkemizi yeniden dizayn etmek isteyen bir projeyle karşı karşıya olduğumuz artık su götürmez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktıkça ülkemize yönelik saldırılar, özellikle de ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Ekonomide 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceye kadar gayet iyi giden göstergelerin birden bire allak bullak olmasını, tek başına ülkemizin kendi dinamikleriyle açıklamak mümkün değildir. Hiç şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir ama önümüzdeki manzara tam ekonomik sabotaj halidir.
OLUMLUYA GİDİYOR
Peki ne yapacağız? Bir dönem şehirlerimizi kana ve ateşe bulayan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız. Teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız, ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyen kumpaslara karşı ne yaptıysak onu yapacağız. Önce bir olacağız, iri olacağı, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardıktan sonra çok çalışacağız... Felaket tellalları istedikleri kadar tamtamlarını çalsınlar, tüm göstergeler ekonomide iyiye, olumluya doğru ümit verici bir kıpırdanmanın yaşandığını ortaya koyuyor.”
ÖNCE HERKES HADDİNİ BİLECEK
İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik iş dünyasından gelen eleştirilere de değinen Erdoğan, “Bazı işadamı grupları, açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel... Ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde, sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız, işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle dedi: “İşadamı mısın? Sen işini yap, sana düşeni, sandığına git kullan ama kalkıp da seçim yargısının vermiş olduğu karara müdahale mahiyetinde açıklama yaparsanız bu sizin de nerede durduğunuzu, nereye oturduğunuzu ortaya koyuyor.”
SİNSİCE OPERASYON YÜRÜTENLERİ BİLİYORUZ
YSK’nın tam tersi bir karar vermesi halinde daha önce ifade ettikleri gibi kendilerinin buna uyacağını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. Diğerlerinin de aynı şekilde davranmasının gereğini anlatıyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Ülkemizin yeniden siyaset ve toplum mühendislerinin operasyon alanı hale gelmesine izin vermeyeceğiz.” Erdoğan, milli iradenin arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanları meydanı bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan “Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların hepsini biliyoruz. Onların oyunlarını da bozacağız. Armut piş, ağzıma düş misalı oturdukları yerden bize hata yaptırarak, ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz” dedi.
'ÇÖZÜM SÜRECİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'
Başkan Erdoğan, grup toplantısından ayrılırken Öcalan’ın avukatlarıyla 8 yıl aradan sonra görüşmesinin ‘yeni bir çözüm süreci’ olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine “Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir” değerlendirmesinde bulundu. “8 yıl oldu mu?” diye soran ve “Avukatları öyle açıkladı” yanıtını alan Erdoğan, “Avukatları için öyle olabilir de avukatların dışındaki aile için? Daha geçenlerde kardeşini gönderdik. Biz müsaade ettik ona. Mehmet (Öcalan) gitti. Onu saymıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Vali Ali Yerlikaya’nın vekalet edeceğini belirterek, YSK kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştüğü bilgisini verdi. Erdoğan “Hem ramazan-ı şeriflerini kutladım hem de verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum” dedi. Erdoğan soru üzerine “İstanbul’daki bu seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir” dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili kesinleşen bir tarih olmadığını da belirterek ABD ve AB’den Akdeniz’de sondaj çalışmalarının durdurulması çağrısıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biz kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz. Bir yerler nasıl talimat veriyor, nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor. Böyle bir şey bizim değerlendirmelerimizin içinde değil. Biz özellikle de Doğu Akdeniz’de, Güneydoğu Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları ne ise bu haklarını orada garantör bir ülke olarak aramanın gayreti içerisindeyiz. O sularda çıkacak olan bütün imkanlardan Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakkının aranması mücadelesini veriyoruz.”
ERDOĞAN’DAN TEŞKİLATA UYARI
Parti teşkilatına seslenen Başkan Erdoğan, “Bir defa sandıklar noktasında çok çok kararlı ve en ideal şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. İşi asla hafife almamalıyız. Şimdi arkadaşlarımız süratle çalışmaya başladılar. Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarımın hallerini, haraketlerini, çalışmalarını, duruşlarını, sözlerini gözden geçirip kendini derleyip, toplamasını istiyorum” diye konuştu.
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