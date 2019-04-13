Milli iradeye CHP sabotajı

Maltepe’de oyların yeniden sayılmasıyla başlayan süreci CHP’nin bilinçli olarak uzattığı ortaya çıktı. Yapılan itirazlar üzerine yeniden sayılmasına karar verilen oyların sadece iki kurul tarafından sayılmasının uzun süreceğini gören İlçe Seçim Kurulu’nun teklifiyle sayı 12’ye çıkarıldı. Ancak oy sayımını hızlandıracak bu hamle CHP’nin itirazı sonucu tekrar ikiye düşürüldü. Bu seferde CHP’liler oy sayımının AK Partililerce yavaşlatıldığını ileri sürerek kara propaganda yaptı. Bunun üzerine AK Parti Maltepe sorumlusu İstanbul milletvekili MKYK üyesi Erol Kaya açıklama yaparak CHP’nin iftirasını gözler önüne serdi.

SAYIMI ÖNCE YAVAŞLATTILAR

Sayımın AK Parti tarafından yavaşlatıldığı iddialarının iftira olduğunu belirten Kaya, CHP’lilerin kendi kabahatlerini Ak Parti üzerine atarak kurtulmaya çalıştıklarını söyledi. Oyların sayımını yavaşlatanın bizzat CHP olduğunu vurgulayan Kaya “Toplam bin 93 sandık yeniden sayılmaya başlandı ancak iki kuruldan oluşan sayım işlemi maalesef yavaş ilerliyordu. 6 Nisan 2019’da Maltepe’de sayım işleminin yavaşlığını fark eden kurul başkanları, CHP’nin sorumlu milletvekili Avukat Ünal Demirtaş ve beni bir araya getirerek “Oy sayımları yavaş ilerliyor bunun hızlandırmamız lazım. Eğer her iki partinin temsilcileri olarak sizler kabul edip edersiniz her parti 5’er asil 5’er yedek üye veririn yeni bir kurul oluşturup sayımı hızlandıralım” dedi. Hakim beyin teklifine sıcak baktık. CHP milletvekili Ünal Demirtaş “Biz sayımım sıhhati ve güvenliği açısından bunu kabul etmiyoruz yavaş olsun böyle olsun” cevabını verdi” şeklinde konuştu.

İFTİRA ATTILAR

Maltepe ilçe seçim kurulunda Demirtaş’ın yanı sıra CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sayıma nezaret edenler arasındaydı. Kaya, “Onlara da durumu kısaca anlattım ‘Hakimlerin sayımı hızlandırmak için böyle bir talebi var bizim için sorun yok ancak sayın vekiliniz kabul etmiyor. Sayımın güvenliği için yavaş olsun ama bu şekilde sayılsın diyor’ dedim. Ünal Demirtaş ise “Teşkilatımızla böyle bir karar aldık onun için değişimden yana değiliz istemiyoruz” dedi. Konuşacaklarını söyleyip gittiler ve bir daha geriye dönüş olmadı. Tam bir haftadır Maltepe’de sayımın bitmemesinin nedeni işte budur” dedi. Baştan beri AK Partinin yeni kurul talebine ret cevabı vererek sayımın yavaşlatılmasına neden olan CHP nihayet dün inadından vazgeçti. Ak Parti’yi suçlayan CHP yeni kurulların da sayıma katılmasına razı olduktan sonra oy sayma işlemi yapan kurul sayısı 12’ye çıkartıldı.

SAADET’LE İŞ BİRLİĞİ

12 kurulla sayım devam ederken, bu kez CHP, Saadet Partisi ile birlikte sayısının 32’ye çıkarılmasını talep etti. AK Parti, ansızın gelişen duruma önceden tebliğ edilmediği için tepki gösterdi. Oldu bitti peşinde koşan CHP ise kavga çıkararak niyetini ortaya koydu. Oy sayımında yasak olmasına rağmen video çekimi yapmaya çalışan CHP’liler arbedeye neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır polisle tartıştı. Başarır’ın polisi tartaklaması üzerine sayım durdu.

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