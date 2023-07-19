Milli iradeyi hedef aldı: CHP'li Murat Bakan'dan küstah sözler

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin CHP üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Tarihi bir hezimete uğrayan CHP'de sular durulmazken İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan skandal bir açıklama geldi.

Katıldığı bir canlı yayın programında seçim yenilgisi üzerinde konuşma yapan Bakan, seçimden tarihi zaferle ayrılan Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek ağız dolusu hakaretler sarf etti.

KÜSTAH SÖZLER SAVURDU!

Bakan, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'HALA DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK'

Seçimden sonra büyük bir depresyona girdiklerini söyleyen Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık." ifadelerini kullandı.