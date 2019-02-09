'Milli muhalefete ihtiyacımız var'
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin en önemli ihtiyacının milli bir muhalefet olduğunu ifade etti.
Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesi’nin açılışında konuşan Zeybekci, kentüin meselelerini, sorunlarını ideolojik örtüyle gizleyenlere karşı milletin adamlarının bir araya geldiğine işaret etti. Zeybekci, “Milletin adamlarının, milletin sendikalarının böyle bir şemsiye altında toplanabilmelerini ben çok önemli buluyorum. Çünkü bundan sonra siyaset Türkiye’de böyle yapılacak” dedi.
ZAMAN İÇİNDE İNŞALLAH OLACAK
Farklılıkların zenginlikler olduğunu dile getiren Zeybekci, yapıcı eleştirilerde bulunmanın herkese güç vereceğini aktardı. Türkiye’de siyasetin, iki kanadının da güçlü olduğu dönemlere geleceğini ifade eden Zeybekci, “Türkiye’nin en önemli ihtiyacı milli bir muhalefet. Milletin menfaati mevzu olduğunda bir araya gelebilen bir muhalefete ihtiyacımız var. İnşallah o da zaman içinde demokrasinin kurallarından ayrılmadan gerçekleşecektir” diye konuştu.
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