Bakan Akar: Münbiç'te verilen sözler tutulmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın, Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li Senatör Graham'ı makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ile Türkiye-ABD arasındaki iş birliği konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar tarafından; Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğinin ifade edildiği vurgulandı."