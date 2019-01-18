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Bakan Akar: Münbiç'te verilen sözler tutulmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a, Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini ve iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın, Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li Senatör Graham'ı makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ile Türkiye-ABD arasındaki iş birliği konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar tarafından; Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğinin ifade edildiği vurgulandı."

 

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