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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevaplıyor

Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevaplıyor

13 Eylül 2020 Pazar 15:11 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:28
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor."

"(Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım."

"Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz."

 "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok."

"Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım."

"Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım."

"(Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti) Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder"

"Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta."

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