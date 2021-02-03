Milli Savunma Bakanı Akar: İş birliği konusunda irade çok açık ve net

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:26

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Budapeşte'deki temaslarını sürdürüyor. Macaristan Savunma Bakanı Benko ile bir araya gelen Akar, Askeri Tarih Müzesi'nde törenle karşılandı. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, 'değerli dostum' diye hitap ettiği Macaristan Savunma Bakanı Benko'ya gösterdiği misafirperverlik ve sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerin son derece yapıcı ve verimli olduğunun altını çizen Bakan Akar, "Savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere tüm konuları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Savunma sanayi dahil, ikili askeri iş birliği alanlarında neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini de bir kez daha çalıştık. Yapıcı şekilde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan Akar, Macaristan ile savunma ve güvenlik konularında çok hızlı ilerleme kaydedebileceklerini belirterek, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği savunma ve güvenlik konuları ile Ege, Balkanlar, Azerbaycan, Libya ve Afganistan konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Akar, bu konularda Türkiye'nin görüş ve tutumlarını açık şekilde paylaşma fırsatı bulduğunu belirterek, "Karşılıklı iş birliğimizin, beraber çalışmamızın sadece Macaristan ve Türkiye için değil, aynı zamanda NATO ve AB'nin güvenlik konularındaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağının da altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA İRADE ÇOK AÇIK VE NET'

Karşılıklı eğitim, personel değişimi ve tatbikatların iki ülke arasındaki askeri iş birliği konularının başında yer alacağını dile getiren Bakan Akar, "Macaristan Başkanı Sayın Orban ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerde çizilen bir çerçeve var. Bu çerçeve içinde bizim savunma iş birliği konularını gerçekleştirmemiz gerçekten çok kolay olmaktadır. Savunma ve güvenlik konusunda iki ülke arasındaki iş birliği konusunda irade çok açık ve net. Bu siyasi iradeye bağlı olarak askerler arasındaki görüşmelerle teknik ve operasyonel konuların bir an önce ilerlemesi mümkün olacaktır. Bu çerçevede askeri diyalog toplantılarına önem veriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle askeri diyalog toplantılarımızı geçen sene yüz yüze yapmak mümkün olmadı. Uzaktan görüntülü görüşme ile bu toplantılar gerçekleştirildi. Bunun en kısa zamanda tekrarlanmasını, bu yıl da söz konusu görüşmelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun çok faydalı olacağını değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

BAKAN AKAR'DAN DAVET

Bakan Akar, NATO'nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu belirterek, Macaristan'ın buradaki katkısının daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmesini paylaştı. Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak nitelendiren Akar, "Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görünmesi, bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı. Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil başta Avrupa ve NATO olmak üzere tüm bölge ve Avrupa için de önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi. Bakan Akar sözlerinin sonunda, Benko'yu Türkiye'ye davet etti.

Macaristan Savunma Bakanı Benko ise Bakan Akar ile dostluğunun yeni olmadığını, Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığını vurguladı. Akar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Benko, "İleriyi gösteren birçok önemli konuyu görüşebildik. Bizim ortak çalışmalarımız NATO içerisinde gerçekleşiyor ve ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasıdır" diye konuştu.

Bakan Akar ile 1'inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri'ni ziyaret ettiklerini anımsatan Benko, koronavirüs salgını geçtikten sonra Akar ile Gelibolu'daki Macar Anıtı'nı ziyaret etme kararı aldıklarını belirtti.

Batı Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamada görevli Türk barış misyonunun önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Benko, yasa dışı göçle mücadelenin kendileri için de önemli bir konu olduğunu ifade etti. Benko bununla ilgili, "Türkiye kendi topraklarında 4 milyon mülteciyi barındırmak ve beslemekle bütün Avrupa'ya ve Macaristan'a büyük katkı sağladı. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem onun hükümetine hem de Akar'a tebrik ve derin teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BENKO'NUN TÜRK YILDIZLARI TALEBİ

Orta Avrupa'daki barışın sağlanması ve güvenliğin artırılmasına yönelik kurdukları Orta Avrupa Tümeni'ne Türkiye tarafından verilecek destekten dolayı teşekkür eden Benko, "Hem eğitim hem de yetenekleri geliştirme alanında iş birliğimizi devam ettirebilirsek o zaman ancak sonuç alabiliriz" diye konuştu.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de önemine değinen Benko, Türkiye'yi koronavirüs ile mücadelesindeki başarıdan dolayı tebrik etti, bu konuda tecrübe alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Uluslararası bir uçuş etkinliği düzenlemeye hazırlandıklarını da aktaran Benko, Akar'dan Türk Yıldızları'nın da bu gösteride yer almasını istediklerini söyledi. Akar'ın konuya ilişkin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Benko, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.