Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan'da

AA 29 Haziran 2021 Salı 13:21 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 13:27

Bakan Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği başkent Bişkek'te, Kırgızistan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliev tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.

İki ülke marşlarının askeri bando tarafından çalınmasıyla başlayan törende, Akar, Şeref Mangası'nı "Salam asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından iki bakan önce baş başa görüştü, sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerin başında Akar, ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak bağlara vurgu yapan Akar, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik etti.

Türkiye'nin geçen 30 yıl içinde Kırgızistan'ın kalkınmasına destek verdiğini, bu desteğini bundan sonra da sürdüreceğini belirten Akar, "Kırgızistan'ın siyasi istikrarı ve toplumsal huzuru her zaman bizim önceliğimizdir. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından birçok alanda iş birliği iradesinin ortaya konulduğunu hatırlatan Akar, "Biz de Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev de Akar'ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Omuraliev, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyaretinin ardından sizin ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizim için ayrı bir anlam, önem taşıyor." diye konuştu.

Görüşmelerde ikili askeri, güvenlik ve savunma sanayi konularının yanı sıra FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

- SÖNMEZ ATEŞ ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Kırgızistan Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Akar, Zafer Meydanı'na geçti. Saygı duruşunun ardından Akar, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kırgızları anmak için yapılan Sönmez Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu sırasında Kırgız askerlerince saygı atışı da yapıldı. Akar'a törende Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev de eşlik etti.