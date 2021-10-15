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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.

AA15 Ekim 2021 Cuma 13:38 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 13:38
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Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın resmi davetlisi olarak geldiği başkent Varşova'da ilk olarak Marshall Pilsudski Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı" yazılı çelenk bırakan Akar, saygı duruşunda bulundu, anıt özel defterini imzaladı.

Akar, buradaki törenin ardından Polonya Savunma Bakanlığına geçti. Bakanlığa gelişinde Blaszczak tarafından karşılanan Akar için resmi tören düzenlendi.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Bakan Akar, tören kıtasını Lehçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Resmi geçitle sona eren törenin ardından Akar ve Blaszczak baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

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