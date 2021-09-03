İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2021 Cuma / 26 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2999
  • EURO
    9,864
  • ALTIN
    487.744
  • BIST100
    1468.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Somali Savunma Bakanı Haji ile görüştü
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Somali Savunma Bakanı Haji ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Somali Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 17:27 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 17:27
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar tarafından Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Haji, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Önce baş başa görüşen Bakan Akar ve Haji, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu, Türkiye'nin, Somali halkının güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.