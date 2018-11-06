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Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan'da temaslarda bulundu

Hartum'da askeri törenle karşılanan Akar, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf ile ayrı ayrı görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve askeri yetkililerle görüştü. Görüşmelerde, Türkiye'nin Sudan’da kurmayı planladığı askeri eğitim merkezleri de ele alındı.
 
Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Hartum'daki uluslararası havalimanında, Sudanlı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu tarafından karşılandı.
 
Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sudan Savunma Bakanlığını ziyaret eden Akar, burada Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf tarafından askeri törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Akar, daha sonra Sudanlı mevkidaşı ve Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf el-Mahi Beşir ile görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Akar, Savunma Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.
 
Görüşmelerde, ikili savunma ve askeri iş birliği ile bölgesel konuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki Sudan ziyaretinde restore edilmesini istediği Sevakin Adası'ndaki çalışmalar da ele alındı.
 
Türkiye tarafından Sudan’da kurulması planlanan askeri eğitim merkezlerinin de görüşmelerdeki bir diğer gündem maddesi olduğu öğrenildi.

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