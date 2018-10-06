Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Münbiç' açıklaması: Bütün durum kontrol altında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara ilişkin, 'Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara ilişkin, "Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor." dedi.
Bakan Akar, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:
"Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor."
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