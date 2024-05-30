Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yaklaşım Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası pek çok alanda üstlendiği öncü ve etkin rolün askeri tatbikatlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

Güler, tatbikatın da çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülke unsurlarının iştirakiyle geniş bir katılımla icra edildiğini belirterek, "Uluslararası nitelikte olan tatbikatımıza gösterilen bu teveccüh ve katılımın sürekli artması, ülkemizin bu alandaki etkin ve kapsayıcı rolü ile yüksek organizasyon yeteneğini de açıkça ortaya koymuştur. Sizlerin de müşahede ettiği üzere tatbikatımız, büyük bir başarıyla icra edilmiş, kahraman ordumuzun caydırıcı nitelikleri ile kardeş, dost ve müttefik ülkelerimizle uyum içindeki çalışmaları bir kez daha sergilenmiştir." diye konuştu.

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir güvenlik ortamından geçildiğini kaydeden Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son dönemde giderek artan pek çok sorun ve krizin çözümüne yönelik, zat-ı devletlerinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde etkin, önleyici, dengeli ve barış odaklı politikalar üretmeye de devam ediyoruz. Tarihi mirasımızdan aldığımız ilham ve köklü devlet geleneklerimiz ile sergilediğimiz bu yaklaşım, bu zorlu dönemde Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Ülkemizin uluslararası arenada böylesine öncü bir rol üstlenmesiyle kahraman ordumuz da başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlik, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlamaktadır. Sonuç olarak sahip olduğumuz güçlü ordumuzla, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye devam ederken, zat–ı alilerinin liderliğinde ortaya konan aktif dış politikamız doğrultusunda, dost ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içerisinde, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımızı da sürdüreceğiz."

Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anarak "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- ORGENERAL METİN GÜRAK'IN KONUŞMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da 25 Nisan'da başlayan tatbikatın gece gündüz devam ettiğini belirtti.

EFES-2024 Tatbikatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni giren yerli ve milli harp silahı araçlarının etkinliğinin test edildiğini dile getiren Gürak, "Yeni nesil silah sistemlerinin hassas vuruş imkanına sahip olduğu ve mühimmatların da etkilerinin arttığı görülmüş, elektronik harbin harekatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiği, siber tehdide yönelik tedbirlere yer verilmesi gerektiği, günümüzde her geçen gün kullanım yeri artan insansız sistemlerin gelecekte harekat alanının vazgeçilmezi ve kuvvet çarpanı olacağı, birlik ve tesislerin korunmasında kademelendirilmiş ve katmanlı hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğu hususları öne çıkmıştır." dedi.

Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle son yıllarda her gün yeni bir başarıya imza atan savunma sanayinin ürettiği milli harp silah, araç ve gereçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını belirterek, sözlerini şöyle konuştu:

"Günümüzde yaşanan tüm teknolojik gelişme ve yeniliklere rağmen her platformda en etkili gücün nitelikli ve iyi yetişmiş insan olduğu gerçeği değişmemiştir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücü, iyi yetişmiş, disiplinli, yüksek seviyede eğitimli, alanında uzmanlaşmış, görevine, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı personelidir. Bu noktadan hareketle Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini gösteren ve her alanda kapsamlı eğitim fırsatları sunan Efes Tatbikatı gibi böylesi değerli ve müstesna tatbikat faaliyetlerine, elde edilen tecrübeler ve teknolojik gelişme dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir."

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim seviyesini, manevra ve ateş gücünü, kuvvetler arasındaki koordinasyonunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Envantere yakın zamanda giren yerli ve milli sistemlerin terörle mücadelede de etkin şekilde kullanıldığını aktaran Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri başta İHA, SİHA, elektronik harp yönetimi kullanımı ve teknolojisi olmak üzere modern ordular arasında ilk sıralarda yerini almıştır. Ezber bozan başarılara imza atmış ve dünya askeri literatüründe konsept değişikliğine neden olmuştur." dedi.