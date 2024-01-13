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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.' denildi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler talimat verdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

  • Milli Savunma Bakanı
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