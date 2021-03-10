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Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:55
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Peleshi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca Bakanı Akar tarafından Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı, Balkanlardaki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi ifade edildi, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkânlar dile getirildi ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi.

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