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Politika

Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı al-Atiyye ile görüştü.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:41
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, konuk Bakan Muhammed el-Atiyye'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmede, bölgesel konularla iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya’daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar’ın hafta sonu Katar’a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar’ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi.

Akar, hafta sonu Katar’da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.

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