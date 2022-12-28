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Politika

Milyonlarca çalışana EYT müjdesi! Başkan Erdoğan açıkladı: Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda, 'Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Milyonlarca çalışana EYT müjdesi! Başkan Erdoğan açıkladı: Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

- Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde de hemen ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık.

- Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

- Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

- (EYT düzenlemesi) Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız."

- Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

- Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.

- Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

- Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

- Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

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