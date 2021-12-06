6 Aralık 2021 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:35

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşmalarında konu başlıkları;

Türkiye'nin ekonomik gerçekleri arasında, maksimum dengeyi korumaya dikkat ederek politikalarımızı uygulamaya gayret ettik.

IMF'nin siyasal, ekonomik ve emir komutası altına girmeyeceğiz

Türkiye kendi milli uçak motorunu yapacak ve tüm dünyayla da rekabet edecektir.

(Asgari ücret hakkında) Görüşmeler sonunda milletimiz için hakkaniyetli bir ücret artışı olacak.

Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.