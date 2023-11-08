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Politika

Mirziyoyev ile görüşme… Başkan Erdoğan: Gazze'ye yönelik işgalin sonlanması için dünyanın sesini yükseltmesi gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Mirziyoyev ile görüşme… Başkan Erdoğan: Gazze'ye yönelik işgalin sonlanması için dünyanın sesini yükseltmesi gerek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dahil olmak üzere endüstriyel işbirliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı."

  • Mirziyoyev
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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