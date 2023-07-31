Mısır'dan 10 yıl sonra ilk! Türkiye'yi ziyaret edecek

Mısır'la ilişkilerde yeni dönemin başlamasının ardından önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmed Samir Saleh, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daveti üzerine 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

10 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN İLK ZİYARET OLACAK

Mısırlı bakanın beraberinde Mısırli İşadamı Örgütü liderleri de yer alacak. Ziyaret, ticaret bakanları düzeyinde 10 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

1 Ağustos tarihinde, Mısırlı bakanın ziyaretinde ticaret ve ekonomik konuların ele alındağı ikili ve heyetler arası görüşme yapılmasının yanı sıra, bakanlar iki ülke iş çevrelerinin biraraya geleceği çalışma yemeğine de katılacak.