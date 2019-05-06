Mısır’dan Türkiye’ye küstah uyarı

Mısır’da yönetimi darbeyle ele geçiren Sisi yönetimi, Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL RAHATSIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs’ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başlandığını açıklamıştı. Arkasına ABD ve İsrail’i alan darbeci Sisi yönetimi ise, bu gelişmenin ardından kendince Türkiye’yi uyardı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj yapma niyeti nedeniyle uyarıldığı açıklanırken, tek taraflı atılacak herhangi bir adımın bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verebileceği öne sürüldü. Küstah ifadelerin olduğu yazılı açıklamada, Türkiye’nin tek başına yapacağı çalışmaların bölgede güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, devletlerin bölgedeki herhangi bir faaliyetinde uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine uyması gerektiği aktarıldı. Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj çalışmaları niyetine ilişkin gelişmelerin ilgiyle ve endişeyle takip edildiğini belirtildi.