Mısır’dan Türkiye’ye küstah uyarı
Mısır’da darbeci Sisi yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarını endişeyle takip ettiklerini söyledi. Küstah açıklamaya Milli Savunma Bakanı Akar, sert cevap verdi: Oldubittilere müsaade etmeyeceğiz.
Mısır’da yönetimi darbeyle ele geçiren Sisi yönetimi, Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.
ABD VE İSRAİL RAHATSIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs’ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başlandığını açıklamıştı. Arkasına ABD ve İsrail’i alan darbeci Sisi yönetimi ise, bu gelişmenin ardından kendince Türkiye’yi uyardı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj yapma niyeti nedeniyle uyarıldığı açıklanırken, tek taraflı atılacak herhangi bir adımın bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verebileceği öne sürüldü. Küstah ifadelerin olduğu yazılı açıklamada, Türkiye’nin tek başına yapacağı çalışmaların bölgede güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, devletlerin bölgedeki herhangi bir faaliyetinde uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine uyması gerektiği aktarıldı. Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj çalışmaları niyetine ilişkin gelişmelerin ilgiyle ve endişeyle takip edildiğini belirtildi.
KARARLILIK MESAJI VERDİ
Türkiye’nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğini ifade etti. Akar, barış dolu bir gelecek için tüm kıyıdaşların mutabakatıyla deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi. Başka devletlerin bir karış toprağında dahi gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti’nin, uluslararası hukuka uymayı kendisine ilke edindiğini vurgulayan Akar “Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır” mesajı verdi.
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