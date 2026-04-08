Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! ABD-İran ateşkesine MİT damgası

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda tüm kurumlarla eşgüdüm halinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi.

Bu bağlamda MİT Başkanlığı. başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla yoğun temaslarda bulundu. Savaşın başlamasından sonra MİT, hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile konuşabilen bir istihbarat teşkilatı olarak çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesi hususlarında önemli roller oynadı.

Edinilen bilgilere göre bu süreçte MİT Başkanlığı tarafından ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle yürütülen temaslar, Türkiye'nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu. MİT Başkanlığı'nın Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını bu dönemde yoğun şekilde kullandığı, çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde ilettiği öğrenildi.

MİT Başkanlığı, çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu. MİT, çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin yanı sıra İran'daki kriz durumunun 'terörsüz Türkiye' sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttü. Bölgede yaşanan karışıklıklardan istifadeyle Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı MİT Başkanlığı tarafından sıkı önlemlerin de alındığı öğrenildi.