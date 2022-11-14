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Politika

MİT'in ev sahipliğinde gerçekleşti! İletişim Başkanı Altun: Türkiye küresel barışa yeni bir katkı eklemiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleşen görüşme için, 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir' dedi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
MİT'in ev sahipliğinde gerçekleşti! İletişim Başkanı Altun: Türkiye küresel barışa yeni bir katkı eklemiştir
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Altun, Associated Press'e yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ile SVR Başkanı Sergey Narışkin'in MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da buluştuğunu teyit ederek, "Bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İNİSİYATİF ALMAKTAN KAÇINMAYACAKTIR"

Toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydeden Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MİT'İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türk istihbarat kaynakları, bugün MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve SVR arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirmişti.

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