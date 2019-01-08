MİT’i tarayan hain yarbaya tutuklama

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin aralarında TBMM, MİT ve bazı kamu kuruluşlarını bombalayan pilotların da yer aldığı 152 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında eski pilot Yarbay Murat Karakaş da bulunuyor. Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz akşamı sivil kıyafetlerle yakalanıp, gözaltına alınan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Karakaş, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında savunmasını yaptı. Karakaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda günlük mesaisine başladığını, akşam saatlerinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın Genel Sekreteri Kurmay Albay Uğur Karaca’nın emriyle Kara Havacılık Komutanlığı’na gittiğini söyledi.

AKINCI ÜSSÜ’NE GİTTİ

Karakaş, burada üsse terör saldırısı yapılacağının söylendiğini ve kargaşada helikoptere binerek, daha sonra Akıncı Üssü’ne gittiğini ileri sürdü.

SES KAYITLARINA İNKÂR

Darbe girişiminden haberi olmadığını, MİT’i tarayan helikopteri kullanmadığını iddia eden Karakaş’ın konuşma kayıtları da mahkeme dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmede 2’nci seste telsiz konuşmasını yapan kişinin Murat Karakaş olduğunu belirtildi. Karakaş ise bu konuşmaların kendisine ait olmadığını öne sürüp, seslerin bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.