MİT’i tarayan hain yarbaya tutuklama
Darbede helikopterle MİT’i taradığı için yargılanan eski pilot Yarbay Murat Karakaş’ın, Akıncı’daki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakaş’ın, FETO’nun ‘Sabah Akşam Zikirleri’ kitabını dergiliğe koyduğu görülüyor.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin aralarında TBMM, MİT ve bazı kamu kuruluşlarını bombalayan pilotların da yer aldığı 152 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında eski pilot Yarbay Murat Karakaş da bulunuyor. Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz akşamı sivil kıyafetlerle yakalanıp, gözaltına alınan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Karakaş, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında savunmasını yaptı. Karakaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda günlük mesaisine başladığını, akşam saatlerinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın Genel Sekreteri Kurmay Albay Uğur Karaca’nın emriyle Kara Havacılık Komutanlığı’na gittiğini söyledi.
AKINCI ÜSSÜ’NE GİTTİ
Karakaş, burada üsse terör saldırısı yapılacağının söylendiğini ve kargaşada helikoptere binerek, daha sonra Akıncı Üssü’ne gittiğini ileri sürdü.
SES KAYITLARINA İNKÂR
Darbe girişiminden haberi olmadığını, MİT’i tarayan helikopteri kullanmadığını iddia eden Karakaş’ın konuşma kayıtları da mahkeme dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmede 2’nci seste telsiz konuşmasını yapan kişinin Murat Karakaş olduğunu belirtildi. Karakaş ise bu konuşmaların kendisine ait olmadığını öne sürüp, seslerin bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.
FETÖ’CÜNÜN PARMAK İZİ ÇIKTI
Sorgusunun ardından Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan tutuklu sanık Karakaş, FETO’nun ‘Sabah Akşam Zikirleri’ adlı kitabını koridordaki dergiliğin rafına koyarken kameralara yansıyan görüntüleriyle ilgili ise “O kitap Kur’an-ı Kerim’di, benim oraya koyduğum. Cep Kur’an-ı Kerimi’ydi. O kitap değildi, değiştirilmiş başkanım. Onlardan da şikâyetçiyim” şeklinde konuştu. Kitapta parmak izinin çıktığı iddialarını da kabul etmeyen Karacan, görüntülerle ilgili “Manipüle edilmiş, oynanmış” dedi.
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