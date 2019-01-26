Miting takvimine stratejik dokunuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ocak’ta partisinin yerel seçimlere yönelik manifestosunu açıklamasının ardından AK Parti’de yoğun bir kampanya sürecinin startı verilecek. AK Parti’de kampanya süreci, 19 Şubat’ta aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi ve itiraz sürecinin de tamamlanıp listelerin kesinleşmesiyle tam manasıyla sahada başlayacak. Başkan Erdoğan’ın miting programı da beraberinde yoğun bir tempoyla devreye girecek. Başkan Erdoğan’ın miting programı da, yeni stratejiye göre şekillendirilecek. Erdoğan’ın miting programı hazırlanırken, mümkün olduğunda tüm illere gidilmesi yönünde değil, daha stratejik dokunuşlarla miting takviminin planlanması öngörülüyor.

HEDEF EN AZ 50 İL

Başkan Erdoğan’ın miting programının 23 Şubat’tan itibaren başlaması ve 50 dolayında ile gitmesi öngörülüyor. Aday açıklama törenleri nedeniyle il ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Erdoğan, YSK’nın listeleri kesinleştirmesinin ardından miting programlarına yoğun şekilde başlayacak. Başkan Erdoğan’ın programında özellikle parti açısından önem taşıyan illere yoğun bir tempoda kampanya yürütülmesi belirleyici rol oynayacak. AK Parti’nin seçmen desteğinin yüksek olduğu ve açık ara farkla kazanacağı bölgelere göre, karşıdaki adayların başa baş gibi yakın oranlarda yarıştığı iller Başkan Erdoğan’ın miting programında da önceliği alacak.

ANKETE GÖRE MİTİNG

Erdoğan’ın miting programı planlanırken, bölgelerden gelecek detaylı anket sonuçlarının göstergelerine göre değişimler söz konusu olabilecek. Kurmaylarına, özellikle İstanbul’a ağırlık verilmesi talimatını veren Başkan Erdoğan’ın, kendisinin de İstanbul’daki çalışmalara yoğun katılım sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Parti kurmayları Erdoğan’ın, seçmen nabzının detaylı tutulacağı anket sonuçlarına göre ağırlık verilmesi gereken ilçelere yöneleceğini ifade ediyor.

İLÇELER ÖNE ÇIKACAK

Geçmiş yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’un ilçelerinde miting düzenleyen Erdoğan’ın, 31 Mart seçimleri öncesinde birden fazla ilçe mitinglerine yönelebileceği belirtiliyor. Erdoğan, bir yandan miting meydanlarına çıkarken, ikinci ayağında da televizyon programları olacak.