15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Miting takvimine stratejik dokunuş

31 Mart yerel seçimleri için harekete geçen AK Parti, Başkan Erdoğan’ın miting programı için stratejisini belirledi. Anket verilerine göre her il yerine önem arz eden bölgelerde birden fazla miting yapılarak seçmene ulaşılacak.

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ocak’ta partisinin yerel seçimlere yönelik manifestosunu açıklamasının ardından AK Parti’de yoğun bir kampanya sürecinin startı verilecek. AK Parti’de kampanya süreci, 19 Şubat’ta aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi ve itiraz sürecinin de tamamlanıp listelerin kesinleşmesiyle tam manasıyla sahada başlayacak. Başkan Erdoğan’ın miting programı da beraberinde yoğun bir tempoyla devreye girecek. Başkan Erdoğan’ın miting programı da, yeni stratejiye göre şekillendirilecek. Erdoğan’ın miting programı hazırlanırken, mümkün olduğunda tüm illere gidilmesi yönünde değil, daha stratejik dokunuşlarla miting takviminin planlanması öngörülüyor. 

HEDEF EN AZ 50 İL 

Başkan Erdoğan’ın miting programının 23 Şubat’tan itibaren başlaması ve 50 dolayında ile gitmesi öngörülüyor. Aday açıklama törenleri nedeniyle il ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Erdoğan, YSK’nın listeleri kesinleştirmesinin ardından miting programlarına yoğun şekilde başlayacak. Başkan Erdoğan’ın programında özellikle parti açısından önem taşıyan illere yoğun bir tempoda kampanya yürütülmesi belirleyici rol oynayacak. AK Parti’nin seçmen desteğinin yüksek olduğu ve açık ara farkla kazanacağı bölgelere göre, karşıdaki adayların başa baş gibi yakın oranlarda yarıştığı iller Başkan Erdoğan’ın miting programında da önceliği alacak. 

ANKETE GÖRE MİTİNG 

Erdoğan’ın miting programı planlanırken, bölgelerden gelecek detaylı anket sonuçlarının göstergelerine göre değişimler söz konusu olabilecek. Kurmaylarına, özellikle İstanbul’a ağırlık verilmesi talimatını veren Başkan Erdoğan’ın, kendisinin de İstanbul’daki çalışmalara yoğun katılım sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Parti kurmayları Erdoğan’ın, seçmen nabzının detaylı tutulacağı anket sonuçlarına göre ağırlık verilmesi gereken ilçelere yöneleceğini ifade ediyor. 

İLÇELER ÖNE ÇIKACAK 

Geçmiş yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’un ilçelerinde miting düzenleyen Erdoğan’ın, 31 Mart seçimleri öncesinde birden fazla ilçe mitinglerine yönelebileceği belirtiliyor. Erdoğan, bir yandan miting meydanlarına çıkarken, ikinci ayağında da televizyon programları olacak. 

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA