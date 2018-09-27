MİT’ten iki Suriye paketi daha geldi
MİT, sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda iki askeri şehit eden iki PYD/PKK’lı terörist Suriye’de paketlendi. MİT, Reyhanlı canisi Yusuf Nazik’i yakalayıp Türkiye’ye getirmişti.
Suriye’de Afrin’in Raco beldesinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekâtı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan iki PYD/PKK’lı terörist daha Suriye’de yakalanarak getirildikleri Hatay’da tutuklandı.
KANLARI YERDE KALMADI
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın şehit edilmesi ve akabinde Usta’nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin tutuklanmasının ardından, MİT ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha Afrin’in Raco bölgesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
İKİ TERÖRİST TUTUKLANDI
Şüpheliler R.B.A ile R.H.M. alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılar “silahlı terör örgütüne üye olma”, “kasten adam öldürmek” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce iki terörist tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Hatay Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i Suriye’nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye’ye getirmişti.
Dokuz terörist böyle getirilmişti
Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın öldürülmesi ve akabinde Usta’nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 kişi, 14 Eylül Cuma günü Suriye’nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT’in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.