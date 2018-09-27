MİT’ten iki Suriye paketi daha geldi 

Suriye’de Afrin’in Raco beldesinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekâtı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan iki PYD/PKK’lı terörist daha Suriye’de yakalanarak getirildikleri Hatay’da tutuklandı.

KANLARI YERDE KALMADI

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın şehit edilmesi ve akabinde Usta’nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin tutuklanmasının ardından, MİT ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha Afrin’in Raco bölgesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İKİ TERÖRİST TUTUKLANDI

Şüpheliler R.B.A ile R.H.M. alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılar “silahlı terör örgütüne üye olma”, “kasten adam öldürmek” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce iki terörist tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Hatay Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i Suriye’nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye’ye getirmişti.