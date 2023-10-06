MKYK'da bir ilk! AK Parti'de yeni A Takımı belirleniyor

Milyonlarca insanın merakla beklediği AK Parti kongresi şölen tadında gerçekleştirilecek. 81 il ve dünyanın dört bir yanından gelen davetliler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kongre salonuna giriş yapacak. Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği Yücel Arzen'e ait olan 'İncitme' düeti dinletilecek. 'Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin.

Sabah'ın haberine göre; Yollar uzun yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa. Tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin' sözleri aranje edilerek Yücel Arzen ve Azerbaycanlı sanatçı Azerin tarafından seslendirilecek.



DENGELİ DEĞİŞİM

Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı, anayasa vurgusu ile birlikte güçlü mesajlar vermesi öngörülüyor. Kongre günü Başkan Erdoğan hitabını gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Merkezi'nde oylamanın bitimini bekleyecek. MKYK seçiminin ardından teşekkür konuşması gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan yeni ekibiyle tanışma toplantısının ardından MKYK içinden yeni MYK listesini de açıklayacak.

MKYK listelerinde yüzde 65 değişim olacakken Başkan Erdoğan'ın A takımını oluşturan MYK'da ise sınırlı bir değişim yaşanacak. Mevcut görev yapan isimlerin bazılarının görev yerinin değiştirileceği öğrenildi. Dengeli bir değişim kongresi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin fotoğrafı olan toplumun her kesimine hitap eden isimler MKYK'da kendine yer bulacak. İlk kez bir MKYK'da bu kadar az milletvekilinin yer alması bekleniyor.

KONGRE SONRASI ROTA YEREL SEÇİMLER

Yarınkı kongreyle birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimler için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yarın MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak. Sunumda aday başvurularından temayül yoklamalarına, aday ücretlerinden belediye meclis üyeliklerine kadar detaylar ele alınacak ve bu da onaya sunulacak. Aday ücretlerinde kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık sağlanacak.