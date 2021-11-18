AA 18 Kasım 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:33

Bakan Popescu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moldova'nın başkenti Kişinev'de yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu ile en son eylül ayında New York'ta bir araya geldiğini hatırlatan Popescu, bugün yapılan heyetler arası ve baş başa görüşmede ikili ticari, ekonomik ve yatırım alanları ile bakanlıklar arası diyalog ve iş birliğinin ele alındığını anlattı.

Basın toplantısı öncesi imzalanan Türkiye ile Moldova Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2022-2023 Yıllarına İlişkin İstişare Planı belgesine değinen Popescu, bu planın siyasi diyalog, konsolosluklar ve bakanlıklar arası ilişkilerde atılacak adımları belirlediğini söyledi.

Popescu, iki ülke arasında kimlikle seyahat yapıldığını belirterek "Diplomasinin amacı vatandaşlara hizmet etmektir. Bu bağlamda vatandaşlarımız sadece kimlikle seyahat edebiliyorlar. Tabii ki bir sonraki gelişmelere de çok önem veriyoruz. Bu bağlamda sürücü belgelerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşmaların uygulamaya konulması, roaming ücretinin azaltılması konusunda anlaştık." dedi.

İki ülke arasında yaz dönemindeki tatillerin de teşvik edildiğini kaydeden Popescu, "Türkiye, Moldova ekonomisi için kilit bir noktada yer almaktadır. Ticari ortaklarımız arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Moldova'da 1100'den fazla Türk şirketi var. Bu durum ekonomik iş birliğimizin çok yüksek düzeyde olduğunun göstergesidir. Ancak daha büyük amaçlarımız var." diye konuştu.

Popescu, ülkedeki Türk işletmelerinin özellikle gıda sektöründe başarı hikayelerinin bulunduğunu belirterek "Ekonomik ilişkilerimizi ikili serbest ticaret anlaşmasıyla derinleştirmek isteriz. Bu anlaşmanın getirdiği olanaklardan da faydalanmak isteriz. Bunun için hükümetler arasında görüşmeler için bir takvim belirledik." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI AŞI BAĞIŞLARINDAN TRANSDİNYESTER BÖLGESİNE DE AYIRDIK"

Türkiye'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde verdiği destekten dolayı teşekkür eden Popescu, "Türkiye, Moldova için birtakım bağışlarda bulundu. Koruyucu ekipmanlar ve aşılar gönderdi. Türkiye'nin yaptığı aşı bağışlarından Transdinyester bölgesine de ayırdık. Türkiye'ye yaptığı yardımlardan dolayı kalpten teşekkür ederiz." dedi.

Görüşmede bölgedeki siyasi gelişmeler ve güvenlik konularının da ele alındığının altını çizen Popescu, "Transdinyester sorununun çözüm sürecini ele aldık. Tabii ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel platformlarda verdiğimiz ikili destekten de söz ettik." ifadelerini kullandı.

Popescu, konuşmasının sonunda Türkiye'ye Moldova'ya verdiği destekler için teşekkür etti.