''Moldova ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz''

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:11

Akdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Kasım'da Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'taki Başkonsolosluğun faaliyetlerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'nin Moldova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Akdoğan, "Ülkelerimiz arasında tarihe dayanan köklü bağlar bulunduğu gibi, ağırlıklı olarak görev çevremizde yer alan Gagauz Özerk Yeri'nde yaşayan soydaşlarımız, Moldova ile artık stratejik ortaklık düzeyine erişmiş ilişkilerimizde bir köprü görevi görmekte ve ilişkilerimizin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır." dedi.

Akdoğan, iki ülke halkları arasında zaman içerisinde hayatın her alanına yansıyan köklü toplumsal ilişkilerin geliştiğini belirterek, "1990'lı yılların başından itibaren insanlarımız Türkiye'de ve Moldova'da yerleşmiş, aile ve iş ilişkileri kurmuştur. Artık ailelerde ikinci kuşağın oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bunun da toplumsal ilişkilerin ve Konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardığını vurgulayan Akdoğan, Başkonsolosluğun Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta Ağustos 2020'de açıldığını anımsattı.

Akdoğan, Başkonsolosluğun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Başkonsolosluğumuz da sadece Gagauz Özerk Yeri'nden ibaret olmayan ve bütün Güney Moldova'yı oluşturan 9 şehirde yaşayan Türk ve Moldova vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sunduğu gibi, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Başkonsolosluğumuz hem Moldova ile hem de Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauz soydaşlarımızla öteden beri var olan köklü ilişkilerimizin daha da güçlenerek çeşitlendirilmesi bakımından önemli bir görevi yerine getirmeye çalışmaktadır."

- "YEREL YÖNETİMLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Halklar arasında toplumsal ilişkilerin yaygınlaştırılması amacıyla yerel yönetimler arasında iş birliğine önem verdiklerine işaret eden Akdoğan, bu doğrultuda belediyeler arasında sürdürülebilir kardeş kent ilişkileri kurulmasına aracılık ettiklerini dile getirdi.

Akdoğan, "Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen verdiğimiz nüfus, pasaport, noterlik, vize gibi konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra soydaşlarımızla her vesileyle bir araya gelmeye, onların etkinliklerine katılarak sevinç ve acılarını paylaşmaya gayret sarf ediyoruz." dedi.

Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi'nin 1999'dan, Komrat Atatürk Kütüphanesi'nin de 1998'den beri faaliyette olduğunu aktaran Akdoğan, söz konusu kurumların bölgenin kültürel hayatına katkı sağladığını vurguladı.

Türkçe kursların da Komrat'ta düzenlendiği bilgisini paylaşan Akdoğan, "Bu sayede gerek Gagauz soydaşlarımızın gerek Moldovalı dostlarımızın Türk Dünyası'na açılan kapısı olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Komrat Devlet Üniversitesinde 2019'da Türkoloji Bölümü'nün faaliyete geçtiğine değinen Akdoğan, bu üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Akdoğan, "Son olarak inşaat çalışmalarına başlanmış bulunan Komrat Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin de sadece Gagauz soydaşlarımıza değil Moldovalı gençlere kaliteli mesleki eğitim verecek bir kurum olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk kurumlarıyla iş birliği halinde olduklarının altını çizen Akdoğan, "Gerek Moldovalı dostlarımıza gerek Gagauz soydaşlarımıza Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her alanda çeşitlendirilerek güçlendirilmesine katkı sağlayacak hizmetleri sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Akdoğan, Moldova'nın da İstanbul'da bir muvazzaf Başkonsolosluğunun faaliyette olduğunu kaydetti.