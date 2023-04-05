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Politika

Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Mutabık kalındı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki göstererek, 'Saldırılar haddini aşmıştır. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim İsrail'le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz, ilkelerimizden taviz veremeyiz' dedi. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantıya ilişkin ise 'İstişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı' ifadelerini kullandı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Mutabık kalındı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele aldık. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı"

"İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez"

"Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya bu yönde adımlarını atmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemesi, onaylaması aslında açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir"

"(Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile) Ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık"

"(ABD Büyükelçisinin Kılıçdaroğlu'nu ziyareti) Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir"

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