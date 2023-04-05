Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Mutabık kalındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele aldık. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı"

"İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez"

"Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya bu yönde adımlarını atmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemesi, onaylaması aslında açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir"

"(Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile) Ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık"

"(ABD Büyükelçisinin Kılıçdaroğlu'nu ziyareti) Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir"

