AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN F-35 ORTAKLIĞI

F-35 programı Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin programa giden 1,4 milyar dolarlık ödemesiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda, 'Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız." açıklamasında bulunmuştu.