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MSB: F-35 pilotlarının eğitimi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, basın bilgilendirme toplantısında F-35’lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.

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MALATYA HAZIRLANIYOR 

ABD’li yetkililerin, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye transferinin askıya alınma durumuna yönelik kararlarını değerlendirmesi istenen Aktop “F-35’lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitimi devam ediyor. Türkiye, programın ortaklarından biri ve bu çerçevede üzerine düşen bütün yükümlülükleri fazlasıyla yerine getiriyor” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, F-35’lerin Türkiye’de üsleneceği Malatya’daki üssün inşaatına da devam edildiğini bildirdi. Ayrıca, S-400 sistemlerinin alımıyla ilgili faaliyetlerin, planlandığı şekilde sürdüğünü belirten askeri kaynaklar, programda herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı. 

‘ANITKABİR’ VURGUSU 

Askeri kaynaklarca İmamoğlu’nun Anıtkabir Özel Defteri’ni ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ sıfatıyla imzalamasına ilişkin, “Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir’in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur” değerlendirmesi yapıldı 

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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