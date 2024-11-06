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Politika

Türkiye'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Yunanistan ile Güvenlik Arttırıcı Önlemler Toplantısı hakkında yapılan açıklamada 'Her iki tarafın 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

6 Kasım 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısının yeni turu 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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