Müdire ve şakirtleri için yetkililer göreve 

Yalçın, yazılı açıklamasında, İP Genel Sekreteri Cihan Paçacı’ya tepki göstererek “Siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz?” diye sordu.

NADAN VE CAHİL

Mafyavari yöntemlerle racon kesip adres vererek meydan okuma triplerine girenin Akşener olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti: “Yaşını başını almış, torun tosun sahibi bir hanımken, ağabeyi yaşındaki bir siyaset ustasını çocukça kavgaya davet edecek kadar nadan ve cahil olduğunu sık sık göstermekten ince bir haz duymaktadır. Müdire Hanım MHP saflarındayken yaptığı densizlikler, huysuzluklar yetmemiş, şimdi de partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir.”

MÜDİRE VE ŞAKİRTLERİ

Konunun sıradan siyasi bir polemik görülemeyeceğini belirten Yalçın, “İP müdiresinin ve şakirtlerinin tutumu, fitne, huzursuzluk ve karmaşa çıkarma planının bir parçasıdır. Akşener’in kışkırtıcı tavrı için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.