Muhalefet yanlısı yorumcular kızgın: Deprem Erdoğan'ın oyunu düşürmedi

Muhalefet liderleri, deprem felaketinden 'Erdoğan oy kaybeder' beklentisine girdi ama geçen hafta yapılan iki anket aksini söylüyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Anketlerden biri, muhalefete destek veren medya ve analistler tarafından dikkate alınan TEAM araştırma şirketine ait. Şirket, 18-20 Şubat tarihleri arasında bin 930 kişi ile yüz yüze yapılan anketin verilerini Twitter'dan yayınladı. Buna göre;

Hem CHP'de hem İyi Parti'de düşüş var. Daha önce AK Parti'den kopup bu iki partiye yönelen seçmenlerden kısmen kararsızlara, kısmen AK Parti'ye geri dönüşler var. AK Parti ayrıca kararsız seçmenlerinin bir kısmını da geri aldı.

MHP seçmeni de Cumhur İttifakı'nın dışına çıkmadı.

Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın alması ihtimali güçlendi. Geçen yıl ortalarında Altılı Masa lehine 5.6 puana kadar çıkmış olan fark kapandı ve Cumhur ittifakı 2.7 puan öne geçti.

AREDA: ERDOĞAN 49,8

Areda Survey de, 23 Şubat-27 Şubat arasında 3 bin kişinin katılımı ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusuna, katılımcıların yüzde 49,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 21,7'si Kılıçdaroğlu, yüzde 9,6'sı Mansur Yavaş ve yüzde 6,9'u Ekrem İmamoğlu cevabını verdi. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu.

Katılımcıların yüzde 38,5'i AK Parti'ye oy vereceğini belirtirken, CHP yüzde 22,8'de, HDP yüzde 10,5'ta, İYİ Parti ise yüzde 10,4'te kaldı. Ankete göre MHP de yüzde 10,1 ile 4. sırayı aldı.