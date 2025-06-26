Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güngören'de toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Güngören'de 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip yatırımların açılını yaptıklarını belirten Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü vurguladı.

"2027 YAZ AYLARINDA BİN 930 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLİMİNİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Güngören'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, "768 konut 30 işyeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. 2027'de tamamlanmasını öngördüğümüz bin 77 konut 55 işyeri olmak üzere bin 132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. Etap 1. ve 2. Kısım temellerini atacağız. İnşallah 2027 yaz aylarında bin 845 konut 85 iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Depreme dirençli İstanbul hedefine yaklaşmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "İstanbul'u korumak kollamak geleceğe güvenle taşımak hepimizin vazifesidir. İstanbul'u afetlere özellikle depremlere karşı dirençli bir hale getirmek zorundayız. Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi bize şunu net şekilde göstermiştir. Deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil, adeta bir milli güvenlik meseledir. Planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Gaziosmanpaşa'da mahallelerimizi yeniden inşa ettik. Esenler'de 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesi ile yeni bir şehir kuruyoruz. Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerinde modern kullanışlı yeni yaşam alanları oluşturduk. İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallenin tamamında gerçekleştirdiğimiz projelerle tarih yazdık. 2012'den bugüne İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. Hali hazırda 208 bin 915 konut ve iş yerini dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini hizmete açtık. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik" şeklinde konuştu.

"GÜNDEMLERİNDE MUTLAK BUTLAN VAR AMA KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK"

Konuşmasında ana muhalefet partisini eleştiren Erdoğan, "Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular. Kentsel dönüşüm projelerimize rantsal dönüşüm yaftası vurup kötülediler. Bunu CHP yaptı. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık, rüşvet vermeye zorlamadık işadamı bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca saldırdılar. Kendileri hiçbir adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar. Hatırlayın aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arifesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef aldılar. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında da karşı çıkmışlardı. Sonuçta ne oldu. 53 binden fazla canımız bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır bir ekonomik fatura ile karşılaştık. Sadece yakınlarını kaybedenlerin değil milletçe hepimizin yüreği yandı. Pişman oldular mı hayır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Gündemlerinden rant var, bant var, butlan var, hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakmasınlar bizim de aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etme çabalarımızın önünün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşamayız. Milletimizin güven içinde yaşaması hem muhalefetin takoz siyasetinde, hem kuyruğuna takıldıkları marjinallerden daha önemlidir" diye konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN BİZİ SIĞ TARTIŞMALARLA OYALAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Maraş'ta 250 bininci afet konutunun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 203 bin konutu tamamlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Böylece tarihimizin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında tüm gücümüzle İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerimize yoğunlaşacağız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Kimin ne dediğine bakmadan eserlerimizle projelerimizle konuşacağız. Kendi işimize odaklanacağız. Laf değil iş üreteceğiz" açıklamalarında bulundu.