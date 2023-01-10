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Politika

Muhalefetin 6 eş başkanlı sistemine Başkan Erdoğan'dan tepki: Anayasamıza alenen aykırı

'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkan, çıkartılan bir aday yok. 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla gemi gider. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür' dedi.

AA10 Ocak 2023 Salı 14:42 - Güncelleme:
Muhalefetin 6 eş başkanlı sistemine Başkan Erdoğan'dan tepki: Anayasamıza alenen aykırı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium'da düzenlen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan, dünyanın her yerinde esnafın bulunduğunu ama Türkiye'nin esnafının ve onların misyonunun çok farklı olduğunu belirtti.

"Biz Anadolu'nun kapılarını elbette ecdadın kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık. Ama Anadolu'yu asıl fethimiz, her biri birer Alperen olan esnafımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu." diyen Erdoğan, gönülleri fethederek bu toprakların vatan hale getirildiğini söyledi.

Sadece bununla da kalmayıp devletin omurgasını da esnafı merkeze alarak bina ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşanan her kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi, gizli gücümüz esnafımızın, ahilerimizin dirayetine ve gayretine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz'da gördük. Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnafımızdır. Sivil şehit ve gazilerimiz arasında da ilk sırayı esnafımız alıyor. O gece birileri atacakları sosyal medya mesajlarının tonunu ayarlamakla meşgulken bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak, biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnafımıza bakıyoruz. Orada huzur varsa, birlik varsa şükür varsa tamam diyoruz, yok orada sıkıntı görüyorsak, şikayet duyuyorsak, hemen dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz. En çok mutlu olduğumuz hususta esnafımızın 1000 yıllık şükür, kanaat, diğerkamlık geleneğini sürdürdüklerini gördüğümüz örneklerdir."

- KUMLUCA'DAKİ SEL FELAKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Antalya Kumluca'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ekiplerin esnafa acil ihtiyaçları için 10'ar bin lira maddi destek verdiğini belirterek, "Esnafımızın bir kısmı, 'Benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin.' diyerek kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Esnafımız bu ahlaka, bu duruşa sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ne bu ülkeye ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez." diye konuştu.

Anadolu'da esnaf demenin "ahi" demek, "ahi" demenin de kardeş demek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ahiliğin esasları şunlardır. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik Teşkilatının Piri Ahi Evran-ı Veli'nin de "Hak ile sabır dileyip gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir." dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz de diyoruz ki, ilk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnafımızla birlikte kurup bugünlere getirdiysek, ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnafımızla birlikte kurtardıysak, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla birlikte tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da esnafımızla birlikte inşa edeceğiz."

"Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının sembolü 2023'te saflarımızı daha da sıkılaştırıyor muyuz?", "Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz?", "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz?" sorularına da "Evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması
  • Program

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