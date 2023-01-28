Muhalefetin algı operasyonları karşılık bulmadı: Gençler gerçeklerin farkında

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik hayal senaryolarını gençler üzerine kuran muhalefet, son 20 yıldaki devrimlerini unutturmak için algı operasyonlarına devam etse de gençlerin sahip oldukları imkan ve hizmetlerin AK Parti tarafından yapıldığı gerçeğini örtemiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gençlerin elde ettiği kazanımlar göz kamaştırıyor. Sabah'ın haberine göre, işte o kazanımlar...

3 AYDA BİR DEĞİL HER AY

2002 yılında iktidara gelen AK Parti, ilk senesinde KYK burs ve kredilerinin 3 ayda bir değil, her ay ödenmesini sağladı.

2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 250 bin çocuk okullu oldu. Aynı sene tarihte ilk kez ders kitapları ücretsiz dağıtıldı. 2004 yılında Türkiye, Erasmus programına girdi.

2006'da liselerde de ücretsiz ders kitabı dönemi başladı. 2 sene sonra ise tarihi bir adım atan AK Parti, üniversitelere başörtüsü serbestisi getirdi.

Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliği son buldu, harçlar kaldırıldı. Böylelikle eğitim-öğretimin her kademesi ücretsiz hale getirildi.

SEÇİLME YAŞI 18'E DÜŞTÜ

2016 yılında 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı kaldırıldı. Yeni mezun gençlerin 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası priminden muaf tutulması sağlandı.

2017'de seçilme yaşı 18'e düşürülerek yeni bir devrime daha imza atıldı. Zorunlu askerlik 6 aya indirildi, KYK kredi ve burs miktarları tarihi seviyelere ulaştı.

Öğrenci affı ile okula dönüş yolu açıldı, Ulusal Staj Programı ile 100 bin genç iş hayatına dahil oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20'lik özel kontenjan ayrıldı.

KYK kredilerinde anapara dışındaki tüm borçlar silindi, gençlerin omzundan toplam 27 milyar liralık yük alındı.

BÜTÇE 30 KAT ARTTI

2002'de eğitime ayrılan 10.3 milyar liralık bütçe 20 senede 30 kat artarak 304 milyar liraya erişti.

Bu süreçte derslik sayıları 343 binden 613 bine, yurt sayısı 190'dan 800'e, yatak kapasitesi ise 182 binden 850 bine tırmandı.

AK Parti öncesi 76 üniversiteye sahip olan Türkiye, 20 yılda 209 üniversiteye erişerek tarihi bir dönüşüm yaşadı.

2002'den bu yana devlet kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 75 milyona çıktı, bin 515 adet olan spor tesisi sayısı ise 4 bin 127'ye yükseldi.