Muhalefetin KAAN hazımsızlığına sert tepki: Sandık kafalarına dank etti!

Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın bu tarihi uçuşu yurt dışı basını tarafından ilgiyle karşılanırken Türkiye sayılı ülkeler arasına adını yazdırdı.
Tüm bunların yanı sıra muhalefet kesiminde her zaman olduğu gibi başarılı proje sonrası hazımsızlık ve suskunluk baş gösterdi.Muhalefetin bu hazımsızlığı 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti'nde masaya yatırıldı. 'SANDIK KAFALARINA DANK ETTİ'
Togg'un bir yıl önce banttan indiğini hatırlatan Özkan, "Türkiye'de seçim sık oluyor. Bu atılan tweetler bir zaruret. Atılan tweetlerin içeriğine baktığımda bir tebrik var ama tebrik mühendislere. Tabi ki mühendislere onları alınlarından öpüyoruz. Ama onun arkasında ona cesaret eden çelik gibi bir iradeye ihtiyaç var. O iradeyi ıskalayamazsın. KAAN'ı uçuran o iradedir. Bu siyasi irade olmasaydı KAAN uçamazdı. Sadece mühendisleri tebrik ederek siyasi bir hokkabazlıkla geçiştirmek istediklerini anlıyorum. Herkes TUSAŞ'ı tebrik ediyor. Tabi TUSAŞ yaptı ama oraya o bütçeyi ayıran iradeyi nasıl yok sayabilirsiniz?" şeklinde konuştu.
"YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"— 24 TV (@yirmidorttv) February 22, 2024
Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan (@fadimeozkan): Aynı zamanda KAAN'ı uçuran o siyasi iradedir. KAAN, Bayraktar, TCG geçtiğimiz son 15 yılın hikâyesidir. #TemsilHeyeti pic.twitter.com/ndBSRmQXqj