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Politika

Muhalefetin KAAN hazımsızlığına sert tepki: Sandık kafalarına dank etti!

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, muhalefetin Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN hazımsızlığına 24 TV canlı yayınında sert tepki gösterdi. Özkan, 'KAAN uçtu onlar kağnıyla geliyorlar. Bir kuru tweet atılıyor ve bununla tebrik ediyorlar. Bunu bile alkışlıyoruz doğru olanı yapıyorlar. Ancak bunun da nedeninin biraz sandık olduğunu düşünüyorum. Herkes TUSAŞ'ı tebrik ediyor. Tabi TUSAŞ yaptı ama oraya o bütçeyi ayıran iradeyi nasıl yok sayabilirsiniz?' dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 22:49 - Güncelleme:
Muhalefetin KAAN hazımsızlığına sert tepki: Sandık kafalarına dank etti!
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Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın bu tarihi uçuşu yurt dışı basını tarafından ilgiyle karşılanırken Türkiye sayılı ülkeler arasına adını yazdırdı.

Tüm bunların yanı sıra muhalefet kesiminde her zaman olduğu gibi başarılı proje sonrası hazımsızlık ve suskunluk baş gösterdi.

Muhalefetin bu hazımsızlığı 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti'nde masaya yatırıldı.

'SANDIK KAFALARINA DANK ETTİ'

KAAN'ın başarısının muhalefette yarattığı hayal kırıklığına değinen Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "KAAN uçtu onlar kağnıyla geliyorlar. Bir kuru tweet atılıyor ve bununla tebrik ediyorlar. Bunu bile alkışlıyoruz doğru olanı yapıyorlar. O kadar geriden geldiler ki. Ancak anladılar, idrak ettiler. Bunun da nedeninin biraz sandık olduğunu düşünüyorum. Sandık öğretti, sandık kafalarına dank etti." ifadelerini kullandı.

'O İRADEYİ ISKALAYAMAZSIN'

Togg'un bir yıl önce banttan indiğini hatırlatan Özkan, "Türkiye'de seçim sık oluyor. Bu atılan tweetler bir zaruret. Atılan tweetlerin içeriğine baktığımda bir tebrik var ama tebrik mühendislere. Tabi ki mühendislere onları alınlarından öpüyoruz. Ama onun arkasında ona cesaret eden çelik gibi bir iradeye ihtiyaç var. O iradeyi ıskalayamazsın. KAAN'ı uçuran o iradedir. Bu siyasi irade olmasaydı KAAN uçamazdı. Sadece mühendisleri tebrik ederek siyasi bir hokkabazlıkla geçiştirmek istediklerini anlıyorum. Herkes TUSAŞ'ı tebrik ediyor. Tabi TUSAŞ yaptı ama oraya o bütçeyi ayıran iradeyi nasıl yok sayabilirsiniz?" şeklinde konuştu.

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