Muhalefetin KAAN hazımsızlığına sert tepki: Sandık kafalarına dank etti!

Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın bu tarihi uçuşu yurt dışı basını tarafından ilgiyle karşılanırken Türkiye sayılı ülkeler arasına adını yazdırdı.

Tüm bunların yanı sıra muhalefet kesiminde her zaman olduğu gibi başarılı proje sonrası hazımsızlık ve suskunluk baş gösterdi.

Muhalefetin bu hazımsızlığı'de'ın sunduğunde masaya yatırıldı.

KAAN'ın başarısının muhalefette yarattığı hayal kırıklığına değinen, "ifadelerini kullandı.

Togg'un bir yıl önce banttan indiğini hatırlatan Özkan, "Türkiye'de seçim sık oluyor. Bu atılan tweetler bir zaruret. Atılan tweetlerin içeriğine baktığımda bir tebrik var ama tebrik mühendislere. Tabi ki mühendislere onları alınlarından öpüyoruz. Ama onun arkasında ona cesaret eden çelik gibi bir iradeye ihtiyaç var. O iradeyi ıskalayamazsın. KAAN'ı uçuran o iradedir. Bu siyasi irade olmasaydı KAAN uçamazdı. Sadece mühendisleri tebrik ederek siyasi bir hokkabazlıkla geçiştirmek istediklerini anlıyorum. Herkes TUSAŞ'ı tebrik ediyor. Tabi TUSAŞ yaptı ama oraya o bütçeyi ayıran iradeyi nasıl yok sayabilirsiniz?" şeklinde konuştu.