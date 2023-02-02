Muhalefette 'bot' savaşları: Ekremciler yapmış olamaz mı?

Altılı Masa'da aday karmaşası sürerken, yaşanan çekişme sosyal medya anketlerine de yansıdı. 'PRaporlar' isimli Twitter hesabının 'Aday kim olmalı?' anketinde Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in isimleri yer aldı. Ankete bot hesaplardan oy atılması sonrası Kılıçdaroğlu'nun oyları aniden yükseldi. Bunun üzerine hesap anketi apar topar sildi. Duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu destekçileri, hesap yöneticilerine mesaj göndererek bot oyların İmamoğlu destekçileri tarafından gönderilmiş olabileceğini öne sürdü.

Twitter'da çeşitli anketler yapan 'PRaporlar' isimli Twitter hesabı takipçilerine 'Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusunu yöneltti. Seçenekler arasında Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yer aldığı görüldü. Ancak anket aniden hesaptan kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğü görülen anketin kaldırılması CHP Lideri'nin destekçilerinin tepkisini çekti.

"BOT OY BASILMASI SEBEBİYLE SİLİNDİ"

Bunun üzerine hesaptan bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada "Giden anket bot oy basılması sonrası aniden Kılıçdaroğlu'nun %50+ olması sebebiyle silinmiştir" denildi.

"EKREMCİLER YAPMIŞ OLAMAZ MI"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun destekçileri tarafından atılan bir mesaja da yer verildi. Mesajda "Ekremciler bunu bot demek için yapmış olamazlar mı' yazdığı görüldü.