Muharrem İnce "CHP medyası belediyeleri haraca bağladı" dedi, Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "Muhalefet partilerinden para alıyoruz" itirafı "fondaş medya" tartışmalarını yeniden başlattı.

"SEÇİM GECESİ NEREDEYDİN?" TARTIŞMASI

İnce'nin o belediyeleri ve muhalefet partilerinden maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri açıklaması beklenirken Yanardağ ve İnce arasında "Seçim gecesi neredeydin?" tartışması başladı.

YANARDAĞ: SEN ZAVALLISIN

Sabah'ta yer alan habere göre; Yanardağ İnce'yi kendi televizyonunda tartışmaya davet ederek "İstediğin gel seninle burada tartışalım. Neden milletin önüne çıkmadın onun hesabını vereceksin. Onun hesabını vermediğin sürece biz seni ciddiye almayız. Biz senin Conrad Oteli'nin rufunda ve kiraladığın o katta seçim gecesi ne yaptığını da biliyoruz. Sen bir zavallısın ve bitmiş bir adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

İNCE: İFTİRALARI BIRAKIN ADAM OLUN

İnce, ise "Merdan Yanardağ yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır. Ben Sana tweet attım 'Gelmeye hazırım' diye. Henüz senden bir cevap gelmedi. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa gel beni çağır oraya. İftiraları bırakın adam olun. Senin para kaynaklarını, belediyeleri nasıl haraca bağladığını sormayacağım. Gazetecilik yapmadığını sormayacağım. Sadece seçim gecesini konuşacağız söz." İfadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasındaki "fondaş medya" tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.