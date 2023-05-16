Muhalif duruşuyla bilinen Sözcü Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında Soner Yalçın, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Seçimlerin muhalefet için hüsran ile sonuçlanmasını değerlendiren Yalçın, seçim sonucunda kaybedenleri de tek tek sıraladı.

Yalçın'ın seçimi kaybedenler arasında ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat örgütü CIA ve FETÖ'yü göstermesi de dikkat çekti.

"FETÖ'CÜLER, PKK'LILAR YENİLDİ"

Sözcü Gazetesi Yazarı Soner Yalçın, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiye uğramadığını söyledi. Seçimin ardından kaybedenleri tek tek sıralayan Yalçın, "FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi. Manipülatif gazetecilik yenildi. Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi. Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi. Ülkenin milli savunma sanayini küçümseyenler yenildi. Halkı hakir görenler yenildi. Biden yenildi, CIA yenildi, küresel medya yenildi. Gayri milliler yenildi..." ifadelerini kullandı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet aktörlerinin hezimetini yüzüne vuran seçim sonucunu değerlendiren Soner Yalçın'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi.

CHP genel merkezi yenildi.

Parti tabanına bile sormadan "illa ben aday olacağım" dayatması yenildi.

Yüzde bir bile oyu olmayan masadaki partilere "bol kepçeden" milletvekilliği dağıtarak adaylığını destekleten politik kurnazlık yenildi.

Toplama çıkarma yaparak seçim kazanacağını düşünen "siyaset mühendisliği" yenildi.

Solda kangrene dönüşen kimlikçi neoliberal siyaset yenildi.

Programı dışlayıp politikayı, hamasete-popülizme indirgeyenler yenildi.

Halka güven vermeyenler yenildi.

"Suikast yapacaklar" diye çelik yelek giyerek halkı gerenler yenildi.

"Ha bugün ha yarın iktidar hakkımda kaset çıkaracak" diyerek seçimi salt adli konuya dönüştürenler yenildi.

Tarafçı dönek liboşlar yenildi.

FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi.

Manipülatif gazetecilik yenildi.

Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi.

Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi.

"Sana Söz!" gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi.

Ülkenin milli savunma sanayini küçümseyenler yenildi.

Halkı hakir görenler yenildi.

Biden yenildi, CIA yenildi, küresel medya yenildi.

Gayri milliler yenildi...

Uzatmayayım, daha yazacaklarım var...