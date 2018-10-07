Muhalifler ağır silahları çekiyor

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatı’nda dım adım işliyor. Silahsızlanma bölgesinde bulunan ağır silahlar muhalifler tarafından geri çekilmeye başlandı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa, askeri muhaliflerin İdlib’deki cephe hattından ağır silahları çıkarmaya başladığını belirterek, “Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib’deki hatta ağır silahların çekilmesi başladı” dedi. Beşşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa, “Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor” dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’da 7 Eylül’de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül’de Soçi’de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Münbiç’te durum kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, terör örgütü PYD/PKK’lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti: “Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor.