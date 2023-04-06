İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2484
  • EURO
    21,0878
  • ALTIN
    1243.57
  • BIST100
    4912.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Muharrem İnce: Altılı masa her an patlayacak bir dinamit gibi
Politika

Muharrem İnce: Altılı masa her an patlayacak bir dinamit gibi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz.' dedi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Muharrem İnce: Altılı masa her an patlayacak bir dinamit gibi
ABONE OL

İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti.

Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı.

İftarın ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, depremin ardından Hatay'a 6'ncı gelişi olduğunu söyledi.

Altılı masayı eleştiren İnce, şöyle devam etti:

"Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP 'hayır' verecek, İYİ Parti 'evet' verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz. Memleket Partisi olarak, Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar on yedi tanesi bir yerde, on tanesi bir yerde, biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz."

  • muharrem ince
  • memleket partisi genel başkanı muharrem imce
  • altılı masa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.