13 Ağustos 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:19

Cumhurbaşkanlığı adaylığından önce ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içi çekişmeye giren Muharrem İnce, yeni bir hareket başlatacağını duyurdu.



Ankara'da konuşan İnce, CHP yönetimini yerden yere vururken, yeni hareketin 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacağını söyledi.

İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

KURULTAY İRADESİNİ TANIMAYAN BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR

Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık.

CHP ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurulayı'na katılmamıştır. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O nedenle dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u kurtarmak için Ankara'ya gitmesi gibi.

4 EYLÜL'DE SİVAS'TA OLACAĞIZ

4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketi başlatacağız. 1000 günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Yolumuz zordur, kenetlenerek bu zorluğu aşacağız.

Bunlar bir Cumhuriyet öğretmenin hayalleri değildir. Bir Cumhuriyet öğretmeninin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır. Yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

KAZANMAMAM İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım.

TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklam. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçimi kazanmamam için ellerinden geleni yaptılar.

Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik.

Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

SARAYA GİDEN CHP'Lİ...

'Bir CHP'li saraya gitmiş'. İki gazeteciye dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri mi gitti?

'Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor' diyorlar. 'CHP iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı?' CHP'nin iktidar olması demek, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasıdır. Erdoğan'ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı yapmak nasıl bir iktidar? Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası yok ki... Öyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. CHP iktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum...

Biz 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı Cumhuriyet Bayramı öncesi yapacağım."