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Politika

Muharrem İnce bombaladı: Bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu?

Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında 6'lı masaya değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, '6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek. Bu rüyaya kim inanır. Böyle bir saf cumhurbaşkanı olur mu?' dedi.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
Muharrem İnce bombaladı: Bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu?
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Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. İnce, 6'lı masayı 'Bu rüyaya kim inanır' diyerek eleştirdi.

İnce konuşmasında, "6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek. Yüzde iki alacak bir parti cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50 artı 1 alacak, yüzde 50 artı 1 alan birisi bir karar alacakken dur bir dakika Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor ona bir sorayım diyecek. Bu rüyaya kim inanır. Böyle bir saf cumhurbaşkanı olur mu, bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu?" dedi.

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