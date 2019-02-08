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Muharrem İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı

Muharrem İnce, 'CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum.' dedi.

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24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.

CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi.

İNCE PARTİLİLERİ UYARDI

Partililere uyarılarda bulunan İnce, "Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama... Aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnce ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti. 

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