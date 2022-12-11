İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2022 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiri: Geyik muhabbeti yapıyorlar
Politika

Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiri: Geyik muhabbeti yapıyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altılı Masa'yı eleştirerek, 'Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar' dedi.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 13:03 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiri: Geyik muhabbeti yapıyorlar
ABONE OL

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililer tarafından karşılandı. Partisinin Kahta ilçe başkanlık binasının açılışını yapan İnce, Altılı Masanın umut vermediğini ifade ederek, "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, oradan iyi besleniyorlar. Ama ortada bir çözüm yok" diye konuştu.

İnce, daha sonra partisinin Adıyaman ve ilçe başkanları ile beraber M. Kemal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.