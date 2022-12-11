Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiri: Geyik muhabbeti yapıyorlar

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililer tarafından karşılandı. Partisinin Kahta ilçe başkanlık binasının açılışını yapan İnce, Altılı Masanın umut vermediğini ifade ederek, "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, oradan iyi besleniyorlar. Ama ortada bir çözüm yok" diye konuştu.

İnce, daha sonra partisinin Adıyaman ve ilçe başkanları ile beraber M. Kemal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.