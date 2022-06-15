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Politika

Muharrem İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı: Buna inanan saftır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz.' diye konuştu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 07:41 - Güncelleme:
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Muharrem İnce, Anadolu Soruyor programında açıklamalarda bulundu.

"CHP ARTIK ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi.

"BUNA İNANAN SAFTIR"

İnce ayrıca "Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz.

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