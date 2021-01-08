Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Partide demokrasinin zerresi yok

DHA 08 Ocak 2021 Cuma 12:22 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 12:22

Yeni parti kurma çalışmaları için Yalova’daki evinde ‘Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu’ üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren eski CHP vekili Muharem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.

İnce, kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydetti.

"PARTİDE DEMOKRASİNİN ZERRESİ YOK"

Kendisine destek verenlerin partiden ötekileştirildiğini belirten İnce şunları kaydetti:

Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.